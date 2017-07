Ricardo Gareca: "Perú debe imitar lo hecho por Chile"

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, analizó el problema del futbolista nacional y puso como ejemplo el trabajo que logró Chile para conseguir el éxito.

Ricardo Gareca, entrenador argentino de la Selección Peruana, concedió una entrevista a "Nacional Deportes" donde analizó el problema que aquejan los futbolistas nacionales para progresar en este deporte. 'El Tigre' fue claro en sus declaraciones haciendo énfasis no solo en el talento, también en lo psicológico y profesionalidad del jugador. Por ello, para el DT de la 'Blanquirroja' puso como ejemplo el trabajo que se realizó en Chile como una forma de llegar al progreso.

"Yo creo que la situación actual del fútbol peruano es una cuestión de talento. Y es una cuestión formativa, porque en una determinada etapa Perú estaba casi a la misma altura de Argentina y de Brasil. Esto no se trata de que el peruano no se la crea, esto es un problema de fondo: político, deportivo, algo más profundo. Para llegar a lo que llegó Chile se trabaja años. Usted va a cualquier equipo de Chile y todas las divisiones inferiores tienen al menos 7 campos de juego. Hay un proceso al que se ha dedicado Chile a trabajar y rinde sus frutos. Recién ahora a través de esta iniciativa de la FPF con Daniel Ahmed está logrando realizar competencias de 15 y 17 años que no existían", sostuvo Ricardo Gareca a "Nacional Deportes".

Asimismo, Ricardo Gareca indicó que la Selección Peruana no solo debe enfocarse en los jugadores de la capital, ya que reconoce que también pueden surgir mejores alternativas en otras zonas de la costa, sierra y selva.

"Perú tiene 30 millones de habitantes y está todo centralizado en Lima. Lo que es la selva, distintas regiones, imaginen la cantidad de jugadores que deberían salir si compitieran pero no compiten, no hay equipos. No es que Chile como por arte de magia ha logrado esto. Si hay esta iniciativa de la FPF de empezar a incrementar una competencia federativa de empezar a sacar talentos, es porque los talentos surgen de la cantidad. Siempre del Perú van a salir buenos jugadores. Porque los genes están instalados, lo que no está instalado en el Perú son las fábricas, o sea lo formativo", agregó 'El Tigre'.

"Hay trabajadores que suben montañas, altura de 3000 y pico en determinadas regiones, imagínese la cantidad de atletas que el Perú sacaría si hubiera una política deportiva. La cantidad de atletas que uno sacaría con gente que maneja bicicleta y que escala montañas para llegar a su hogar", finalizó Ricardo Gareca.