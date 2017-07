Alianza Lima: Leao Butrón recibe alentador mensaje por parte de Comando Sur en Facebook

Alianza Lima sufrió para empatar al Cantolao el último miércoles por la noche, sin embargo, Leao Butrón estuvo firme en su arco y salvó su portería de los ataques rivales.

Leao Butrón recibe alentador mensaje por parte de Comando Sur en Facebook Fuente : Líbero

Alianza Lima empató el último miércoles por la noche ante Cantolao, por una fecha más del Torneo Apertura 2017. El elenco de Pablo Bengoechea salvó el invicto de local no solo con un buen tanto agónico de Alejandro Hohberg, sino, también, por la buena actuación de su portero Leao Butrón, quien se lució en varios pasajes del partido. Ello fue motivo para que el ‘Comando Sur’ le dedicara elogios al veterano guardameta, desde su cuenta oficial de Facebook.

Antes de la finalización de las acciones en el Estadio Alejandro Villanueva, ‘Matute’, la barra oficial de Alianza Lima usó sus redes sociales para destacar el desempeño de Leao Butrón, quien a los 40 minutos del segundo tiempo evitó el 2-0 que pudo haber sido una derrota irremontable para los ‘íntimos’.

“Gracias por tanta entrega, Leao”, fue el mensaje dejado por ‘Comando Sur’ en Facebook y casi de inmediato más de 4000 personas comentaron lo expuesto por el grupo. Algunos de los escritos fueron no solo en relación a Butrón, sino, también, a Pablo Bengoechea, cuya rotación de jugadores no es del agrado para muchos seguidores ‘blanquiazules’.

Tras el duelo ante Cantolao, el portero de Alianza Lima Leao Butrón habló con la prensa sobre el duelo y fue autocrítico con el desempeño de su equipo: “No podemos regalar un tiempo. Me voy con esa bronca. Con el segundo tiempo que hicimos, podemos pelear el campeonato”.