Carlos Ascues confirmó que solo se quedará hasta agosto en Melgar para volver a Wolfsburgo

Carlos Ascues no seguirá en FBC Melgar y solo se queda hasta agosto, el mediocampista peruano confirmó que su deseo es volver a Wolfsburgo para ganarse un puesto en el equipo de Andries Jonker.

Carlos Ascues la tiene clara, el mediocampista nacional que juega en FBC Melgar al parecer no continuará en tienda arequipeña para volver al club dueño de su pase, el Wolfsburgo que lucha la zona baja de la Bundesliga según habría confirmado el propio jugador.

"Me quedo solo hasta agosto, estoy contento en Melgar, he tenido continuidad, el técnico me considera y es lo que quiero para volver a Wolfsburgo", declaró Carlos Ascues para un medio de comunicación arequipeño lo que sería inminente su vuelta al club alemán.

Como se recuerda, Carlos Ascues señaló hace unos días que quiere volver a Wolfsburgo pero antes tiene como meta quedarse hasta fin de año para salir campeón nacional por lo que estas declaraciones caerán como balde de agua fría a la directiva de FBC Melgar.

El jugador de 25 años mantiene contrato con el Wolfsburgo hasta el próximo 30 de junio de 2018, el polifuncional peruano no se resignará a irse del club alemán sin siquiera haber jugado una temporada completa, por lo que en agosto estará de vuelta para luchar por un puesto.

Carlos Ascues terminará el Torneo Apertura con Melgar para luego volver al Wolfsburgo. El club alemán ya inició la pretemporada para prepararse al máximo para la temporada 2017-2018 de la Bundesliga y borrar la campaña que realizó en el torneo pasado.

DATO:

De volver a Wolfsburgo, Carlos Ascues tendrá una dura competencia, los 'Lobos' acaban de confirmar el fichaje del mediocampista ofensivo Ignacio Camacho.