Torneo Apertura 2017: ¿Qué hubiera pasado si no se modificaban las bases para elegir al campeón?

Durante el último miércoles por la noche, se modificaron las bases para elegir al campeón del Torneo Apertura 2017. Si ello no ocurría, la solución podría haber beneficiado a Alianza Lima, afirman.

La definición del campeón del Torneo Apertura 2017 cambió luego de una reunión de los delegados de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), que determinó que el ganador del segundo torneo del año se realizará con un partido extra en caso dos equipos empaten en diferencia de goles y puntos, pero ¿qué hubiera ocurrido si no se determinaba ello? Así responde Alianza Lima.

En conversación con ‘Fútbol como Cancha’, Tito Ordoñez, delegado de Alianza Lima, señaló de manera jocosa como sería la manera de definir al campeón del Torneo Apertura 2017, antes que se anunciara el cambio oficial.

"Yo soy una persona a Dios gracias hipersuertuda y si Alianza Lima iguala en puntaje y en diferencia de goles, tengan la seguridad, los invito, que en la Asociación se hará el sorteo y daré la vuelta olímpica alrededor de la mesa", dijo y ocasionó más de una risa.

Posteriormente, se confirmó que la definición será de una manera distinta y que todo será validado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"La FPF debe empezar a conversar, a tomar acuerdos. Esto no puede volver a pasar, no pueden haber intereses extradeportivos. Ningún directivo de la ADFP va a permitir que se pisoteen nuestros derechos. No queremos que se repita lo del año pasado", se manifestaron, por su parte, en la ADFP.