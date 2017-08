Sporting Cristal: Federico Cúneo reconoció que hubo interés por Anier Figueroa

Sin embargo, el titular de Sporting Cristal confesó a un medio colombiano que el back no quiso venir hace tres o cuatro años. Por ahora, el central no está en sus planes.

Desde Colombia, el nombre del colombiano Anier Figueroa comenzó a sonar con fuerza que podría anclar en Sporting Cristal para reforzar la defensa con miras al Torneo Clausura.

Sin embargo, el presidente "celeste" Federico Cúneo negó el interés por el ex defensor de Sport Huancayo y actualmente en Millonario de Colombia.

NO TE LO PIERDAS: Sport Rosario: Uruguayo, Gustavo Alles se convirtió en su primer refuerzo para el Torneo Clausura

"No estamos interesados en Anier Figueroa, me he enterado de esto por los medios y no es cierto. Hace 3 o 4 años tuvimos interés por él, pero no quiso venir. Yo garantizo que nadie de la institución ha tocado ese tema, pudo haberlo ofrecido alguien pero no está en nuestros planes", declaró Cúneo a AS Colombia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona y su primera alineación sin Neymar en el once

En otro momento, el directivo reconoció que si bien hubo un inicial interés, no descartó que para el año entrante podría darse el fichaje del futbolista.

"El problema que tenemos es que hay saturación en los cupos de extranjeros, no tenemos más campo. Si hablamos de refuerzos de otra nacionalidad que no sea la peruana, sería para el próximo año", añadió.