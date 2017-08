Indignado. Pedro Troglio acusa que el árbitro, en su informe, faltó a la verdad. “Jamás lo llamé abusivo. Solo le dije que abrazara a los de UTC”.

Universitario: Pedro Troglio y su contundente respuesta a juez Eduardo Chirinos

“Estoy indignado”. Esto dijo Pedro Troglio, tras conocer al detalle el informe de Eduardo Chirinos, árbitro del UTC vs Universitario, donde lapida al DT crema junto a su asistente Víctor Bernay y los jugadores Werner Schuler y Alexi Gómez.

Y es que el estratega argentino, y todos en la “U”, saben bien que, tras lo dicho por el juez (que será evaluado por la CJ de la ADFP), lo más seguro es que se vengan duras sanciones y se dice, incluso, que a “Rulo” le darán de dos a tres fechas de suspensión.

“Apurar el saque lateral de Figuera amenazándolo con expulsarlo. Decirle payaso al médico que está viendo a un jugador; decirle a Schuler, cuando lo fue a saludar tras el partido, anda saluda a tu mamá. Hay un montón de cosas que te llevan a protestar”, contó el director técnico.

Luego agregó: “Tengo indignación por el informe que ha puesto. Primero que yo no le he dicho abusivo, abusivo no es una palabra que yo uso. Sí le dije que es una vergüenza lo que hizo y sí le dije que se vaya a abrazar con los jugadores de UTC”.

Por último, Troglio confirmó que espera se dé la llegada de los dos jugadores que pidió: Italo Regalado y Gino Guerrero. “Será cuando el club pueda, sabemos de la situación que atraviesa. Quiero a dos”, finalizó.

EL DATO

Ante la suspensión de Werner Schuler, el que lo reemplazará frente a Cantolao, este domingo, será John Galliquio.