Sancionan con ¡4 fechas! a Pedro Troglio y dos a Gómez y Schuler. “Juro por mis hijos que no insulté al árbitro”, señaló el DT de la “U” que exige un careo con el juez Chirinos.

Universitario: Pedro Troglio pidió tener un careo con juez Eduardo Chirinos

Tras los sucesos en Cajamarca y el lapidario informe del árbitro Eduardo Chirinos, la Comisión de Justicia de la ADFP informó que se decidió suspender al técnico Pedro Troglio y su asistente Víctor Bernay con ¡cuatro fechas! y con dos a los jugadores Alexi Gómez y Werner Schuler.

Para Universitario, dicha sanción, es extrema y abusiva. Por eso, el estratega del cuadro crema salió a defenderse con todo.

“Es increíble, no lo puedo creer. Me duele sobre todo porque escuché al árbitro y mintió en todo lo que dijo, me da lástima que se escuche solo una versión y las 4 fechas de suspensión me parecen exageradas. No le dije ladrón, delincuente y nunca lo insulté. Juró por mis hijos que no dije nada de lo que el árbitro mencionó”, indicó Troglio a RPP.

Luego indicó que “espero apelar por calumnias e injurias del señor Chirinos. Quisiera un careo con el árbitro”. Y es así, la “U” apelará en breve a la segunda y máxima instancia: la CJ de la FPF. Se buscará demostrar que existe una duda razonable sobre el informe del árbitro y así rebajar la sanción.

EL DATO

Víctor Bernay, asistente técnico, también fue suspendido 4 fechas. “La conciencia es la única que hará justicia”, escribió en su Twitter.