¿Real Garcilaso recupera los puntos perdidos? club cusqueño se pronuncia con aval de la FIFA

Real Garcilaso se pronunció por el caso Carlos Neumann, el club cusqueño se ampara en un documento recibido por la FIFA y está a la espera la devolución de sus puntos perdidos.

Real Garcilaso rechaza fallo de la CJ-FPF con aval de la FIFA

La novel Real Garcilaso vs. CJ-FPF tiene para rato, es que, tras oficializarse la pérdida de los 6 puntos por el caso Carlos Neumann, el club cusqueño no se quedó con los brazos cruzado y acudió a instancias mayores, como es la FIFA, para encontrar una solución inmediata.

"Real Garcilaso pone en conocimiento público su absoluto rechazo frente al atropello sufrido por las instancias jurisdiccionales de la ADFP y la propia FPF y anuncia que se tomará medidas legas, de ser necesario acudirá a instancias internacionales", señala el comunicado del club cusqueño.

La misiva además señala que, "Solicitarán la indemnización económica correspondiente". Es decir, Real Garcilaso se siente maltratado deportiva y económicamente por perder los 6 puntos que ganaron correctamente en canchas.

A su vez, Real Garcilaso aclaró tener en documento de la FIFA que avala la validez del contrato de Carlos Neumann por lo que no infringió ninguna regla. El club imperial además exigió al presidente de la FPF, el Sr. Edwin Oviedo, pronunciarse al respecto.

"Comunicamos haber recepcionado de la FIFA un documento oficial sobre la elegibilidad del jugador Carlos Neumann respecto a la ampliación de la cesión temporal desconociendo el motivo por el cual la CJ de la FPF no la voloró", se lee en el comunicado.

DATO:

Real Garcilaso juega la última fecha ante la San Martín en el Miguel Grau del Callao, necesita ganar para estar atentos a una posible devolución de puntos.