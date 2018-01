Universitario: Alberto Quintero aseguró que no la pensó dos veces para regresar al cuadro 'crema'

Alberto Quintero considera que tuvo un buen año en Universitario de Deportes motivo más que suficiente para mantenerse por una temporada más en el club 'merengue'

El panameño Alberto Quintero cumplió su segundo día de pretemporada con Universitario de Deportes. El extremo aseguró estar feliz en el equipo donde espera demostrar el mismo nivel o mejor que el año pasado.

Alberto Quintero manifestó estar "muy contento de estar nuevamente en la 'U', porque considero que el 2017 fue un buen año para mí y no la pensé dos veces para regresar. Además, siempre tuve el apoyo de los hinchas y tampoco me parecía bien estar moviendo a mi familia de un lado a otro", dijo en Gol Perú.

Respecto a la actualidad de Universitario donde no puede reforzarse, Quintero agregó. "sin duda será un año difícil porque la 'U' no pudo hacer fichajes, pero este equipo siempre se caracterizó por tener garra y ganas. Se ha conformado un plantel de muchos jugadores jóvenes que tendrán que aprovechar al máximo sus oportunidades, aunque también hay gente de experiencia que no tengo ninguna duda que mostrarán mucho sacrificio. Confío en que Vargas, quien ya trabaja con nosotros, y Figuera van a renovar contrato. En el caso de Arquímedes me comentó que solo falta solucionar la parte con su club".

El jugador panameño espera salir campeón con Universitario, principal objetivo del 2018. "la idea de la 'U' siempre será campeonar y los que estamos acá tenemos que demostrar por qué nos quedamos. No nos vamos a bajar del barco".

Alberto Quintero pertenece al cuadro de Lobos BUAP de México. Está a préstamo en Universitario de Deportes.