Daniel Peredo: Pedro García y las emotivas palabra para su gran amigo en las redes sociales

Daniel Peredo deberá estar en el cielo feliz de tantas muestras de cariño. Pedro García fiel amigo mediante su red social compartió algunas palabras.

Pedro García es uno de los grandes amigos que dejó Daniel Peredo y que siempre lo tendrá presente. El reportero quiso rendir unas sentidas palabras a tres días de la fatídica noticia del fallecimiento del relator deportivo.

El popular programa ' Al Ángulo' de Movistar TV aún no sale al aire, como es comprensible por el momento de duelo que viven todos sus componentes: Peredo era una de las cabezas del mencionado espacio que será difícil de llenar.

"Amigo han pasado tres días, tres putos días con sus correspondientes y desoladoras tarde y noches, hasta ahora sigo incapacitado para verbalizar lo que siento. Alucina tío que hasta yo me he quedado sin palabras viendo esta foto que me pediste que nos tomaramos, solo puefo llorar y decirte que te quiero", escribió Pedro García.

Daniel Peredo y Pedro García trabajaron desde Goles en Acción.