Universitario: Pedro Troglio "Hoy le dan los puntos a Cristal y a nosotros nos hicieron jugar"

Pedro Troglio se mostró tranquilo a pesar de momento de Universitario, pero recordó situación similar que pasó con Sporting Cristal a quien si le dieron los tres puntos sin jugar.

Universitario tiene un 2018 complejo y con sanciones que no le permitieron contratar jugadores en la temporada. Pedro Troglio, entrenador 'crema' recordó que el año pasado ante Municipal tuvieron que jugar y hoy Cristal es beneficiado con los puntos.

En plena conferencia de prensa el estratega explicó la situación del club y algunas cosas que no se explicarán nunca como sanciones que no son iguales para todos. "El camino va a ser duro pero nos vamos a ir acomodando. Antes de empezar el año estábamos todos de acuerdo en que iba a ser un año difícil para la 'U'. Hoy veo que le dan los 3 puntos a Cristal y el año pasado a nosotros nos hicieron jugar el partido. Ahora a las 3 amarillas hay suspensión y eso perjudica a los equipos cortos", declaró en Gol Perú.

Asimismo explicó que no hay dramas en el equipo ya que recién van jugados 4 partidos de 44 que tiene el año. "Van 4 partidos de 44 y ya te condenan y eso me parece exagerado, mañana ganas un partido y ya estás a mitad de tabla. Sabía que al cuarto partido al que iban a putear es a mí, de mí que digan lo que quieran. El que pone en redes sociales que yo renuncié sigue a 5 y no lo sigue nadie".

Por último defendió a Raúl Fernández quien jugó a pesar de la lesión "No va a jugar porque está golpeado, busco en el partido y no entiendo el cuestionamiento a Fernández. La última jugada es típica de final de partido, pasa y nada más. Jugó con el golpe, si hubiéramos ganado dirían que fue un héroe pero ahora cuestionan que por qué siguió en la cancha".

EL DATO

Universitario en cuatro fechas del Torneo de Verano registra 2 puntos, producto de dos empates.