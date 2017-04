Juan Vargas habló sobre su lesión previo al clásico ante Alianza Lima

En diálogo con Líbero, Juan Vargas habló sobre la distensión que lo dejaría sin clásico. Sin embargo, el "Loco" dijo que esperará hasta el final.

Juan Vargas conversó en exclusiva con Líbero y habló sobre la lesión que lo podría marginar del clásico de este sábado ante Alianza Lima. El "Loco" aseguró que tiene una distensión muscular y dijo que esperará hasta el final, aunque dejó en claro que su prioridad es no arriesgar.

"Tengo un pequeño fastidio todavía, pero voy a esperar hasta el último. Ojalá pueda estar. Yo soy un tipo que cuando me meto a jugar me olvido de todo", señaló Vargas. El zurdo sabe que si se expone podría agravar su lesión, tal como sucedió en marzo del 2016 tras el partido ante Venezuela por las Eliminatorias.

"Me iba muy bien España, cuatro veces mejor lateral de la Liga. Llego y me lesiono ante Venezuela y luego intento jugar allá y me rompo tres meses. Luego no jugué y viene todo el tema. Por eso tengo que cuidarme más ahora para poder estar todo el campeonato", comentó.

Como se recuerda, el propio técnico de Universitario, Pedro Troglio, dijo hace unos días que prefiere esperar la recuperación del zurdo antes de exponerlo en el clásico. "Yo quiero tener al mejor Vargas, el que me ayude a conseguir cosas", disparó el estratega argentino consultado sobre el tema.

EL DATO

Pedro Troglio alinearía a Jersson Vásquez en lugar del lesionado Juan Vargas. El técnico quiere aprovechar su velocidad y su explosión a la hora de ir al ataque.