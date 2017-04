Universitario: Juan Vargas y John Galliquio, las primeras bajas para el clásico ante Alianza Lima

Juan Vargas y John Galliquio no fueron convocados por Pedro Troglio para el clásico Universitario vs. Alianza Lima en el Monumental debido a no recuperarse de sus respectivas lesiones.

John Galliquio y Juan Vargas durante un calentamiento previo a un partido. Creditos : LIBERO/Alex Vásquez

Universitario echará en falta a dos de sus jugadores más experimentados en el clásico ante Alianza Lima. Pedro Troglio decidió prescindir de Juan Vargas y John Galliquio para el duelo del próximo sábado en el Monumental de Ate.

Pese las ganas de estar en el clásico, Juan Vargas todavía no está totalmente recuperado de una distensión muscular en el muslo posterior derecho y desde el comando técnico de Universitario han preferido reservar al 'Loco' para evitar una lesión de mayor consideración.

En el caso de John Galliquio, el defensa ya está recuperado de una contractura en el muslo derecho, pero no participó de los últimos entrenamientos y también será reservado para futuros encuentros.

Juan Vargas y John Galliquio acudieron a la concentración de Universitario, almorzaron junto al plantel y dieron unas arengas a sus compañeros para que ganen el clásico de este sábado ante Alianza Lima en el Monumental.

EL DATO:

Juan Vargas lleva un gol en siete partidos desde su vuelta a Universitario.