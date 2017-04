Johan Fano: El delantero cuenta que en la calle le gritan "fracasado"

Johan Fano es uno de los futbolistas que volvió al fútbol nacional luego de triunfar en Colombia. El jugador anunció hace poco que esta será su última temporada como futbolista profesional.

Johan Fano es uno de los más resistidos del fútbol peruano. El actual delantero del Sport Boys del Callao habló fuerte y claro con el portal de Ovación y contó detalles de su sufrimiento en el cuadro rosado.

El exjugador de Universitario aseguró "Acá no valoran a los jugadores peruanos, viene un extranjero, hace un gol y ya lo quieren nacionalizar", dijo Fano a 'Marcando la Pauta' de Radio Ovación.

Sobre su trayectoria en el extranjero, el delantero que jugó también en la selección en la eliminatoria rumbo a Sudafrica 2010, sostuvo "Yo he jugado en el extranjero y como extranjero que era me exigían más. En Colombia me fue bien, dejé el nombre del Perú en alto".

El delantero que inició su fútbol en 1995 jugando por León de Huanuco y paseo su fútbol por Universitario, Alianza Lima, Once Caldas y Atlético Nacional de Colombia para regresar a UTC y Sport Boys. "Algunos me gritan fracasado y yo me río", finalizó.

EL DATO

Johan Fano jugó en el año 2007 en Universitario y marcó 19 goles en 42 partidos jugados