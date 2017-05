Universitario tendrá 7 convocados en la fecha FIFA de junio y Pedro Troglio lo sufre porque no podrá contar con ellos para pelear en el Torneo Apertura.

Universitario se quedará sin siete titulares en la fecha FIFA

Una buena y una mala para Universitario. La noticia positiva es que tal como lo dijo LÍBERO, Alexi Gómez será llamado por Ricardo Gareca para los amistosos del próximos mes. ¿Y lo negativo? Pedro Troglio se quejó porque pederá a siete jugadores titulares a causa de la fecha FIFA.

“Hay una fecha FIFA después del clásico, dónde voy a perder a siete jugadores y así voy a tener que afrontar el partido ante Aurich. ¡Es algo nunca visto en el fútbol mundial! Espero que haya una ley en la Federación que diga que cuando te sacan a tantos jugadores se puedan reprogramar los partidos”, dijo el DT merengue.

Acto seguido, el estratega argentino siguió demostrando su molestia así: “Me enteré ahora y me parece raro y me incomoda porque no es normal. En otros lados con cuatro convocados te dejan suspender la fecha”.

Los panameños Luis Tejada y Alberto Quintero fueron convocados ayer para enfrentar a Costa Rica y Honduras por el hexagonal de la CONCACAF.

Mientras que, el venezolano Arquímedes Figuera enfrentará en amistosos a Venezuela y Ecuador. Al ser fecha FIFA, Universitario está en la obligación de ceder a los jugadores.

Por el lado de los peruanos, el DT Ricardo Gareca mantendrá entre sus llamados a Alberto Rodríguez, Aldo Corzo y Carlos Cáceda, pero le sumará a la “Hiena” Gómez.

EL DATO

Diego Manicero fue confirmado en el once del sábado contra Comerciantes Unidos y anotó el gol del triunfo del equipo A sobre el B en las prácticas.