Jefferson Farfán llegó a Lima y se refirió a su exclusión de la Selección peruana [VIDEO]

Jefferson Farfán aterrizó por la noche del martes a la capital procedente de Rusia. La 'Foca' aseguró que se encuentra con un dolor muscular.

Ya es más de un año que Jefferson Farfán no es considerado por el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca para las Eliminatorias. Ahora, para los amistosos ante Paraguay y Jamaica, el jugador del Lokomotiv tampoco fue tomado en cuenta. La 'Foca' ya se encuentra en Lima y se pronunció sobre su ausencia de la 'bicolor'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Gareca y los cuatro referentes que quedarán marginados para siempre [FOTOS]

Para Jefferson Farfán, el no tener continuidad en el Lokomotiv es motivo más que suficiente para que Ricardo Gareca no lo llame. “(Gareca) Debe saber que no estoy jugando y está en todo su derecho”, sostuvo Farfán.

La 'Foca' aseguró que se encuentra lesionado pero no es de gravedad. “Tuve un pequeño problema muscular, pero no es de gravedad”, argumentó el atacante peruano sobre su ausencia en los últimos encuentros del Lokomotiv en la liga de Rusia.

NO TE LO PIERDAS: Sporting Cristal: evaluarían permanencia de Chemo del Solar tras caer goleado ante Santos

Finalmente, Jefferson Farfán aún no pierde las esperanzas de regresar a la selección peruana. "Yo sigo trabajando, no pude trabajar estas dos últimas semanas pero confío en regresar".

EL DATO

Jefferson Farfán de 32 años lleva marcado 3 goles con la selección peruana en las Eliminatorias Rusia 2018.