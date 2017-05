Alianza Lima: Campeón de la Europa League y la vez que fue 'choteado' por 'blanquiazules'

Antonio Valencia tiene una particular historia con el fútbol peruano y Alianza Lima, el ahora campeón con Manchester United pudo llegar a La Victoria.

Antonio Valencia se coronó campeón de la Europa League con camiseta del Manchester United, pero muy pocos conocían la historia que el en el 2004 pudo llegar a Alianza Lima.

En ese año Alianza Lima afrontó amistosos ante El Nacional de Ecuador destacando en su juego un joven Antonio Valencia quien impresionaba con su velocidad y precisión en los centros, tras ser ofrecido al cuadro peruano recibieron una rotunda negativa.

En ese año 'Cuchi' Souza Ferreira era presidente del club y Carlos Delgado, representante de Luis Antonio Valencia le mencionó que le gustaría que a sus 18 años el futbolista tenga experiencia fuera de su familia y quería que llegue a Alianza.

Sin embargo la dirigencia no le agradó al idea ya que quería invertir en sus divisiones menores y no en jóvenes de otros países por ello no se dio su pase. Tras destacar en El Nacional llegó a Villarreal donde fue haciendo su gran carrera.

