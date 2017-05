Selección Peruana: ¿Será la oportunidad de Carlos Cáceda en el arco?

Ricardo Gareca está por definir si el arquero de la selección peruana atajará en los amistosos contra Paraguay y Jamaica.

Las novedades de Ricardo Gareca para los próximos amistosos de la selección peruana. Creditos : Líbero

La selección peruana se alista para jugar en fecha FIFA sus dos partidos amistosos frente a Paraguay y Jamaica, el 8 y 13 de junio en Trujillo y Arequipa, respectivamente. Sin embargo, Ricardo Gareca echará mano en su mayoría de elementos que juegan en el medio local con algunos futbolistas que militan en el extranjero ya que desea ver el desarrollo de sus convocados. El principal dolor de cabeza es el arco. Carlos Cáceda, José Carvallo y Pedro Gallese, han sido llamados para estos compromiso, pero el indicado deberá tapar uno o los dos cotejos.

Mucho se habla que Gareca solo se inclinará por dos arqueros: Carlos Cáceda de Universitario de Deportes y José Carvallo del UTC. ¿Y Pedro Gallese?. Con el portero del Tiburones de México no es la cosa y le daría descanso. Por ello, la responsabilidad recae ante Cáceda y Carvallo. La “Pantera” ataja en un equipo grande como la “U”. Unos le dan comoindicado, pero tiene unas de “cal y arena”, lo que juega contra. Como todos, tiene virtudes y defector, pero lo visto en cada compromiso se observa que carece de fuerza en las piernas para volar, un mejor juego aéreo y poca salida en el mano a mano. Sin embargo, eso no quiere decir que es una verdadera fiera para no ver caer su valla.

Cáceda, trata de mejorar día a día y eso lo ha llevado a ser considerado por el “Tigre” Gareca en la Selección Peruana, pero lo que busca el DT es verlo, saber cómo se desepeña en un partido de rigor y la prueba de fuego será ante Paraguay o Jaimaica. Quizá Gareca necesita observar su rendimiento en un partido para sacar sus conclusiones. Puede ser que Cáceda sea con la bicolor un Gianluigi Buffon o un Peter Cech. Por ello, es su termómetro para demostrar. Eso le llevará a corregir errores y mejorar más su potencial.

José Carvallo tampoco se queda atrás. Tiene experiencia para tapar en este tipo de partidos y tendrá una lucha sana con Cáceda para que Ricardo Gareca elija. Los partidos amistosos serán clave. El DT verá a los que usualmente convoca en los partidos de Eliminatoria, pero también verá otro nuevo grupo apuntando a lo que será Qatar 2022, por lo que va buscando la posible base al próximo Mundial. Veremos qué pasa.

EL DATO

Carlos Cáceda jugó un partido amistoso en la era de Ricardo Gareca en el triunfo por 3-1 ante El Salvador.