Alianza Lima: Pablo Bengoechea aseguró que acatarán castigo que reciban sus jugadores [VIDEO]

Pablo Bengoechea lamentó la gresca que hubo al final del clásico ante Universitario y que podría dejarlo con dos jugadores suspendidos.

Pablo Bengoechea se encuentra expectante ante la sanción que reciban dos de sus jugadores como son Luis Aguiar y Gonzalo Godoy por participar en una gresca que se suscitó tras el clásico ante Universitario de Deportes. El entrenador de Alianza Lima afirmó que cuando su equipo perdió, no hicieron ningún problema.

En conferencia de prensa, Pablo Bengoechea resaltó primero el triufo conseguido en el Monumental de Ate. "Logramos una victoria importante, estamos involucrados en lo deportivo, estoy conforme con el esfuerzo de los muchachos, Alianza ha arrancado bien este Apertura y tenemos la ilusión de seguir por ese camino", dijo.

Respecto a las peleas que hubo tras el partido, Bengoechea dijo. "Vamos a esperar lo que se resuelva sobre este caso, sobre lo que vieron después del partido, no hay duda que nos apena. Nosotros perdimos el clásico anterior y no hicimos ningún problema después del clásico. Es triste porque no lo pudimos disfrutar como una victoria pero vamos a esperar que se pronuncien sobre este caso", explicó.

Luego agregó. "Es muy difícil manifestar todo lo que pienso de lo que ocurrió después del partido. Para evitar problemas no voy a comentar sobre el tema, solo me causa tristeza lo que sucedió, sobre todo por el tema de violencia que hay en el fútbol y el ejemplo que tienen que dar los futbolistas y los entrenadores. La gente que analiza va a tomar las medidas y nosotros vamos a acatar", afirmó.

Ante la posibilidad de rotar jugadores, Bengoechea dijo. "Estamos conformes con todos los futbolistas y si bien es cierto en partidos de altura utilizamos a (Daniel) Prieto, ahora vamos a ver qué resolvemos durante la semana. Además la otra semana tendremos tres partidos, será un gran desgaste y tenemos que esperar los fallos. Si bien lo más importante es el partido de esta fecha, vamos a pensar en los tres".

EL DATO

Alianza Lima sumó su segunda victoria ante Universitario de Deportes en el Torneo Apertura.