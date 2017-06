Universitario vs. Alianza Lima: Las duras palabras de Victor Hugo Carrillo tras conocer las sanciones tras bronca

El clásico entre Universitario y Alianza Lima culminó de manera accidental con golpes y patadas entre Luis Tejada, Luis Aguiar, Gonzalo Godoy y Horacio Benincasa. La comisión de justicia de la ADFP se pronunció al respecto

Uno de los que se pronunció tras conocer las sanciones de los jugadores del clásico, fue el arbitro del partido, Victor Hugo Carrillo. El juez se mostró indignado por como se dio todo terminado el partido entre Universitario y Alianza Lima

Sobre la difusión de su informe aseguró "En un primer momento me molesté en que se haya difundido mi informe, que debería ser privado. Sin embargo ahora siento todo lo contrario, ya que la opinión pública puede ver que yo relaté mi informe tal cual sucedieron los hechos y que la CJ-ADFP emitió un fallo que no corresponde", sostuvo a Radio Ovación.

Luego de conocer que a Luis Aguiar y Tejada solo se le dará dos fechas así como Horacio Benincasa y Gonzalo Godoy no podrán jugar una sola fecha, el arbitro dijo "Algunos compañeros me dijeron que era una vergüenza ver cómo se falló. No lo tomo como tal, para mí la vergüenza es algo propio, yo lo tomo como una burla para todo el sistema deportivo".

Carrillo lamentó no poder adicionar información pues sería suficiente para que se realice una sanción justa "Por normativa FIFA no puedo agregar lo adicional que observé en el video, solo lo que haya visto en la cancha".

EL DATO

Victor Hugo Carrillo tuvo su primer clásico el 5 de noviembre del 2006, donde Universitario ganó por 3-2 ante el cuadro íntimo