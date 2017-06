Alianza Lima: Leao Butrón criticó leve sanción a Luis Tejada y lo drásticos que fueron con Luis Aguiar

El arquero de Alianza Lima cuestionó el fallo de la Comisión de Justicia de la ADFP por la dura sanción contra Luis Aguiar. Leao Butrón criticó la leve sanción a Tejada.

Leao Butrón criticó leve sanción a Luis Tejada y lo drásticos que fueron con Luis Aguiar

La sanción de dos fechas para el delantero de Universitario, Luis Tejada, quien agredió a Gonzalo Godoy y Alejandro Hohberg al final del clásico, según Leao Butrón, no fue justa. “No se midió con la misma vara” dijo sobre los castigos de la CJ de la ADFP.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Erick Delgado sobre sanciones del clásico"¿Por no ser de Alianza o Universitario me dieron tres fechas?

“Aguiar no hizo lo mismo que Luis Tejada, así que no me parece justo que a él lo castiguen con el mismo número de fechas (le pusieron dos), no se ha medido con la misma vara...”, repitió.

El portero de 40 años de edad que pasa un buen momento, hizo un breve paréntesis para darle un ponte quieto al “Puma” Carranza quien precisó que ya no está para la selección.

“Yo no creo que eso venga gratis, viene por otro lado... Pierdo el tiempo si le empiezo a responder a todo el mundo...”, sostuvo el uno blanquiazul.

NO TE LO PIERDAS: Selección Peruana: 'Puma' Carranza y su sarcasmo sobre convocatoria de Leao Butrón

Y reforzó afirmando que Carlos Cáceda, yerno del “Puma”, hoy en la selección, no tiene por qué sentir que el piso se le mueve. “Es un arquerazo que se defiende solo en el arco”.

Leao para terminar subrayó que su momento en la selección pasó y que hoy es el turno de los nuevos valores. “Mi mente está al máximo en Alianza”.

EL DATO

El delegado ante la ADFP, Tito Ordoñez, afirmó que fallo de la CJ (bronca en el clásico) fue según el reglamento y eso los deja tranquilos.