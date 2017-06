Universitario de Deportes: Pedro Troglio se refirió al gol en fuera de juego del Juan Aurich

Universitario se trajo un punto de Guadalupe aunque pudieron ser tres si el referí Joel Alarcón hubiera anulado un fuero de juego de Enzo Borges que al final le dio la paridad al Juan Aurich.

Fuente : Líbero

Muy mortificado se mostró en el entrenador de Universitario de Deportes, Pedro Troglio debido a los errores arbitrales que ocasionaron que su equipo no pueda traerse tres puntos de Guadalupe ante Juan Aurich.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Universitario vs. Juan Aurich: Diego Guastavino se volvió ‘loco’, tras su golazo de tiro libre [VIDEO]

El juez del partido, Joel Alarcón no cobró un claro fuera de juego de Enzo Borges que terminó anotando el empate del Juan Aurich. "Creo que Aurich hizo los méritos para empatar el partido, pero creo que hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto. Hay faltas tan evidentes dentro del área y si no te cobran un penal cuando vas ganando 1-0, obviamente influye en el resultado. Fuera de eso, el empate fue justo, ahora hay que recuperar al equipo y ver el partido del fin de semana", manifestó Troglio.

Pedro Troglio afirmó que "Algún día nos tocará a favor los errores, espero. Pero creo que hay un penal clarísimo y el gol de ellos es en off side, lamentablemente pasó y no podemos quedarnos a llorar por eso", explicó.

Ahora Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Deportivo Municipal por la próxima fecha en el estadio Monumental.

NO TE LO PIERDAS: Alianza Lima vs. Ayacucho FC EN VIVO ONLINE GOLPERÚ: partido por Torneo Apertura [Hora y canal]

Frente al cuadro de la comuna, el equipo de 'crema' tendrá a todos sus jugadores que no estuvieron ante Alianza Lima y Juan Aurich: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Alexi Gómez, Alberto Rodríguez por Perú y los extranjeros Alberto Quintero y Arquímedes Figuera. Tejada se pierde el partido al estar suspendido.

EL DATO

Universitario de Deportes sumó cuatro puntos en el Torneo Apertura.