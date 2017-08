Real Madrid: el baile de Casemiro que es sensación en las redes sociales [VIDEO]

Casemiro se mandó una peculiar celebración durante la premiación del Real Madrid en Macedonia que viene dando la vuelta en las redes sociales.

Fuente : difusión

Fue una de las figuras en el duelo ante Manchester United el último martes en Skopje (2-1) por la Supercopa de Europa y tras conseguir el trofeo tuvo una peculiar celebración. El volante brasileño Casemiro fue vital en el mediocampo del Real Madrid recuperando balones importantes e iniciado las jugadas de peligro y al mismo tiempo también la 'rompió' en los festejos de la 'Casa blanca'.

Casemiro se mandó un extraño 'bailecito' en el podio donde premiaban al Madrid con la cuarta Supercopa europea en su historia y el video es la sensación del momento en las redes sociales. Incluso algunos usuarios se animaron a editar el video con canciones como Sexy and I Know It, Lean On, Bad de Michael Jackson, entre otras que sincronizaron a la perfección.

Por otro lado, el Real Madrid se alista para enfrentar mañana al Barcelona por la Supercopa pero esta vez de España. El primer round será en el Camp Nou desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y tres días después definirán al campeón en el Santiago Bernabéu. El Madrid va por su décima Supercopa de España.