Paolo Guerrero habría tenido affaire en Río de Janeiro con esta ex participante de Esto Es Guerra [VIDEO]

Paolo Guerrero vuelve a ser noticia en el plano sentimental al ser vinculado con la bella modelo y participante de Esto es Guerra Brunella Horna.

Paolo Guerrero se encuentra en su mejor momento futbolístico y al parecer no descuida su lado sentimental. El goleador del Flamengo habría pasado unos días junto a la bella modelo Brunella Horna.

La ex pareja de Renzo Costa viajó a Brasil a pasar unos días de tranquilidad y tras negar conocer al crack de la selección peruanas, las pruebas demostraron que si lo vio e incluso pasó algunos momentos.

Brunella Horna aclaró que no tuvo mucho tiempo con Paolo Guerrero y solo acompañó a una amiga. "Yo viajé con una amiga que conocía al Chino Take (amigo de Guerrero), pero no existió absolutamente nada, me gustaría que salgan las pruebas pues no quiero que me relacionen".

EL DATO

Paolo Guerrero por el momento es vinculado con muchas mujers tras su ruptura con la modelo Alondra García Miró.