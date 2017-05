Diego Maradona sobre infidelidad de su novia con jugador de Boca Juniors: "A los traidores muerte" [VIDEO]

Diego Maradona explotó por infidelidad de su novia, Rocío Oliva, con Ricardo Centurión, mediocampista de Boca Juniors y dejó un fulminante mensaje para ambos personajes.

¡Fuerte y Claro! Diego Armando Maradona habló directamente sobre la traición que sufrió por parte de su novia Rocío Oliva con un conocido jugador de Boca Juniors, el mediocampista Ricardo Centurión. El 'Pelusa' asegura que no perdona ninguna traición y mucho menos de una mujer.

"A los traidores muerte, lo dijo el Che Guevara. No voy a ir como John Wayne a matar gente, pero tienen que pagar", señaló el histórico jugador de la Selección Argentina. El mismo Diego Armando Maradona dejó en claro, que jamás podría traicionar y menos podría mirar a la mujer de alguien.

"Yo no tengo el teléfono de una mujer en mi agenda, salvo Dalma, Giannina, Claudia, Jana y Verónica. Además, no le miro la mujer a nadie", puntualizó el 'Pibe de Oro' asegurando que él no traicionó a nadie.

"Tengo los huevos más grande que de un toro, yo no mando ajustar a nadie", sentenció Diego Maradona en torno a los rumores que se dan en Argentina donde lo acusan de haber mandado ajustado a Ricardo Centurión por lo sucedido.

DATO:

Ricardo Centurión tiene contrato con Boca Juniors por un año y medio, el argentino llegó cedido a a préstamo procedente de Sao Paulo.