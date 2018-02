Rusia 2018: Andy Polo Anotó su primer gol con el Portland Timbers y le mete presión a Ricardo Gareca [VIDEO]

Andy Polo buscará ganarse su convocatoria al Mundial Rusia 2018 a base de goles

Andy Polo ya está brillando en Estados Unidos con el Portland Timbers y prueba de ello es que hoy acaba de anotar su primer gol en un partido amistoso con el club norteamericano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rusia 2018: ¿Qué piensa Andy Polo de la MLS? esta fue su respuesta [VIDEO]

El Portland Timbers está jugando un partido amistoso con el New York Red Bulls B y en menos de 20 minutos se puso adelante en el marcador por 2 a 0.

Andy Polo, quien juega con la camiseta número 11, anotó el primer tanto del compromiso a los 10' del primer tiempo tras encontrarse un balón suelto en el área, el cual tuvo que rematar con comodidad para celebrar con sus compañeros.

NO TE LO PIERDAS: Selección peruana: Andy Polo se lució en su primer entrenamiento con el Portland Timbers

Como se recuerda, Andy Polo estuvo el año pasado en el Monarcas Morelia junto a Raúl Ruidíaz pero el club estadounidense se interesó por él y concretó su fichaje.

Have a look at @AndyPolo94's debut Timbers goal.🙌

Nice little assist there, too, @SamArmenteros. 👀 #RCTID pic.twitter.com/LoxtwMeeZH