WWE SmackDown Live: AJ Styles y Shinsuke Nakamura cara a cara luego de Backlash

La WWE desarrollará este martes 8 de mayo el capítulo 977 de SmackDown Live desde las instalaciones del Royal Farms Arena de Baltimore, Maryland y tendrá todas las repercusiones del Backlash 2018. La transmisión empezará a las 7.00 p.m. (hora peruana) y se podrá ver EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por señal de FOX SPORTS 3 y por Libero.pe.

AJ Styles retuvo el Campeonato Mundial de SmackDown en el evento del pasado domingo ante Shinsuke Nakamura en una pelea donde ambos quedaron descalificados al no poder pararse de pie. Sin embargo, el ‘Rey del Estilo Fuerte’ ejercerá su derecho a revancha y probablemente inicien otro enfrentamiento de cara al Money in the Bank.

TE PUEDE INTERESAR: WWE RAW: Finn Bálor clasifica a Money in the Bank tras vencer a Sami Zayn y a Roman Reigns [VIDEO]

Esta noche estará recargada de emocionantes combates debido a que varias superestrellas querrán ganarse un boleto al Money in the Bank (MITB). Charlotteno pudo volver a conquistar el título femenino tras perder con Carmella, pero tiene pactada un versus con Peyton Royce y debe ganar para estar en la lucha por el maletín.

Daniel Bryan derrotó a Big Cass con una de sus llaves de sumisión más conocidas, pero este último le no soportó la caída y le propinó una paliza. El ‘The American Dragon’ tiene programada una pelea con Rusev para ir al MITB, pero el excompañero de Enzo Amore podría aparecerse para nuevamente truncar sus planes.

NO TE LO PIERDAS: WWE Backlash 2018: AJ Styles retuvo el Campeonato Mundial en una gran pelea con Nakamura [VIDEO]

Jeff Hardy retuvo el Campeonato de los Estados Unidos frente a Randy Orton y va por más; por eso combatirá con The Miz para un espacio en el evento estelar del mes de junio. No obstante, aún tiene cuentas pendientes con la ‘Víbora’ y debe estar preparado en caso Shelton Benjamin aparezca porque también quiere el cinturón.