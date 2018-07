Verónica Peyón vuelve a subir al podio en La Chutana

En una de las carreras más peleadas del Campeonato de Circuito de Turismo Competición 2018, la piloto oficial del Etna Racing Team, Verónica Peyón, volvió a subir al podio en la cuarta fecha de la categoría TC 2000, que se disputó este domingo 22 de julio en el Autódromo La Chutana.



“Vero”, quien llegó precedida de tres triunfos consecutivos, terminó en el tercer puesto (P3), mientras que Juan Carlos Tassara se llevó la fecha (P1), seguido de Christian Kobashigawa (P2).



“Esta vez no ganamos el primer lugar, pero ganamos valiosos puntos que nos acercan muchísimo más al puntero. Este campeonato va a estar demasiado difícil, pero eso es justamente lo que más me gusta. Cuando tienes que lucharla, sufrirla y vivirla hasta el final”, posteó “Vero” en su cuenta de Facebook.





“Impecable trabajo de ALP Competición y de cada uno de sus miembros. Donadio Racing Development, por el desarrollo constante del chasis, tremendo trabajo. Gracias a mis auspiciadores, sin ustedes no estaríamos aquí”, agregó.



Verónica ganó la primera fecha de la TC 2000 y, en la segunda, conquistó “Los 200 Kilómetros de Lima” junto al “Inca” Rodrigo Pflucker. Luego, subió a lo más alto del podio en la tercera fecha, venciendo a Salvador Ricci y Christian Kobashigawa.



Debido al sistema de clasificación de la categoría TC 2000, “Vero” ocupa el tercer puesto con 72 puntos. Salvador Ricci es el líder (77), Christian Kobashigawa marcha segundo (75) y Juan Carlos Tassara cuarto (67).



Los auspiciadores de “Vero”, hija del reconocido piloto peruano Ernesto Peyón y hermana del también piloto Jean Paul Peyón, son: Etna, Liqui Moly Perú, JCH Llantas, Dunlop, Specialized Bicycles, Vanna Coach, Aros Reto, Simula, Armónica Café y Vitalcan Perú.