WWE Survivor Series 2018 EN VIVO: Enzo Amore intentó sabotear el evento y fue expulsado [VIDEO]

Los fanáticos de la WWE se encuentran atentos a cada detalle del gran evento que se viene desarrollando en la ciudad de Los Ángeles como es el Survivor Series 2018 que tendrá como plato de fondo la pelea entre Daniel Bryan y Brock Lesnar.

Sin embargo, mientras se desarrollaba la pelea entre The Bar y Authors of Pain, el ex peleador de la WWE, Enzo Amore intentó sabotear el evento al pararse sobre una silla y vociferar algunas palabras a vista y paciencia del público asistente.

No obstante, Enzo Amore fue rápidamente interceptado por el personal de seguridad de la WWE que lo retiro de manera inmediata. El ex peleador utilizó una peluca para poder ingresar al evento y pasar desapercibido entre el aficionado.

El ex campeón de Peso Crucero de la WWE fue llevado por la seguridad a las afueras del estadio acompañados por la policía de Los Ángeles, según informó Bryan Álvarez del Wrestling Observer.

Este hecho no fue pasado por alto por la ex pareja de Enzo Amore, Liv Morgan, quien a través de su cuenta oficial de Twitter manifestó lo avergonzada que se encontraba por el reciente acontecimiento protagonizado por el ex peleador de la WWE.