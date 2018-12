Deontay Wilder vs Tyson Fury EN VIVO: por el título de los pesos completos

Deontay Wilder y Tyson Fury se verán las caras este sábado 1 de diciembre en el Staples Center de Los Ángeles por el título CMB de los pesos completos. Sigue la transmisión EN VIVO ONLINE desde las 9.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports y las incidencias a través de Líbero.pe.

Deontay Wilder, campeón de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo, defenderá su título ante el controvertido peleador británico Tyson Fury. Esta pelea es una de las más esperadas del último mes del año donde el 'Bombardero de Bronce' quiere retener su cinturón verde de la CMB.

Deontay Wilder tiene un récord impresionante de 40 - 0 y a todos sus rivales los noqueó. El único que fue capaz de aguantar doce rounds fue el excampeón Bermarne Stiverme, pero en el duelo de revancha, acabó noqueado.

Lest you forget...

I’ve knocked out every opponent I’ve met. #BombZquad#WilderFury#December1st#PBConSHOWTIMEPPV pic.twitter.com/mfdavp8kMU