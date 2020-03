Alberto Rossel: "Federación de Box no paga a sus entrenadores desde enero"

Víctor Rossel, entrenador de la selección peruana de box, manifestó que la Federación Deportiva Peruana de Boxeo no le ha pagado desde enero.

"Los entrenadores de la Federación somos perjudicados porque no nos pagan desde enero y ya sumamos tres meses de pago. El IPD no puede dar un dinero a la FPB por una deuda que aqueja esta institución. Por eso que no está aprobado el presupuesto anual", indicó 'Chiquito' Rossel para el portal de Ovación.

El exboxeador profesional comentó que, en momentos como estos, en los que todo el país está en cuarentena por el coronavirus, su problema de pagos debería solucionarse.

"Por mi trayectoria, no puedo dejar desamparados a los muchachos. Por la emergencia que vivimos, creo que ya se debe solucionar", comentó Rossel.

Así mismo, mostró su preocupación por el desarrollo de Tokio 2020 sin que se haya hecho un Preolímpico.

"Japón está decidiendo realizar las Olimpiadas en julio, pese a todo. De ser así, muchos deportistas quedarían fuera porque no han realizado su clasificatoria. No creo que Tokio 2020 se pueda realizar en un corto plazo porque todo América, en boxeo, no ha hecho su Preolímpico", añadió.

Como se recuerda, el Preolímpico de Boxeo se iba a realizar en Argentina pero las autoridades de Buenos Aires decidieron cancelar el evento.