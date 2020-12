¡YA ESTÁ AQUÍ! Dota 2: Valve lanza de forma oficial "The Mistwood Update" el nuevo parche para el juego

Han pasado tres semanas ya desde que Valve anunció que a mediados de diciembre llegaría un nuevo parche para Dota 2 que la comunidad venía pidiendo desde hace tiempo. Hace dos días, a través de sus redes sociales, se anunció que hoy era la fecha elegida para lanzar la actualización que recibirá el nombre de "The Mistwood Update" y que traerá, entre otros agregados, un nuevo héroe al juego.

Como es costumbre, Valve se hizo esperar bastante antes de la llegada de este parche. Y es que, primero esperaron que terminara la serie entre OG y Natus Vincere por la OGA Dota Pit Season 4. Recordemos que, aún hay varios torneos que se están llevado a cabo y en donde los equipos tendrán que adaptarse de forma muy rápida al nuevo parche del juego.

Es más, minutos antes de que saliera el parche Wykrhm Reddy, vocero oficial de Valve, publicó un post donde compartía una imagen que había hecho en honor a toda la gente que estaba esperando la llegad del nuevo parche.

Made a new art piece. I call it "mood right now" - December 2020. pic.twitter.com/PvwldofJwO