Chocolatada de Sideral: Samir Velásquez presenta su versión de los hechos

Lo que pudo haber sido una chocolatada para niños se convirtió en una escena violenta y catastrófica en Los Olivos. La chocolatada que organizó Sideral junto a los streamers Umi Hyu y Antaurus llegó a su fin de manera prematura después de que se ocasionaran disturbios, y un youtuber en particular ha sido nombrado como el responsable.

Esto se debe a un video que está rondando en redes sociales, donde se le aprecia convenciendo a la gente que lo rodea de ir corriendo de un lado a otro en conjunto. El youtuber dio su versión de los hechos de lo ocurrido, donde resaltó que no fue su intención comenzar los disturbios, ya que solo había ido con tres amigos y un menor de edad.

"El problema ha sido cuando he ido con mis amigos a comprar víveres, cuando se han acercado muchas personas a conversar a saludar, y desde la parte de atrás de las personas que han estado presentes, han comenzado a lanzar botellas de agua y frugos", señaló Velásquez. "Tuve que sacarme la camiseta como se ve en el video porque toda mi ropa estaba mojada. Incluso tuve que salir del lugar corriendo porque habían muchas personas que también me estaban siguiendo".

Además, señaló que a la hora que se tumbó la reja, él ya no se encontraba presente en la chocolatada, ya que "no cuadran las horas". Posteriormente, Velásquez pidió perdón a la comunidad por el malentendido, aunque señaló que no hay evidencia que muestre que él haya estado entre los individuos que tumbaron las rejas del evento.