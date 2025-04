Atención, inmigrantes en Florida: nueva ley de Ron DeSantis permitió a ICE detener a joven con ciudadanía estadounidense

Sebastiana Gómez-Pérez, madre de Juan Carlos López-Gómez, el joven de 20 años detenido por ICE, contó al Florida Phonix el profundo malestar que vive desde el arresto de su hijo. “Siento mucha impotencia porque no puedo hacer nada”, expresó con la voz entrecortada. “Quería decirles: ‘¿Adónde se lo van a llevar? Es de aquí’”, relató, angustiada. Entre lágrimas, agregó: “Me duele mucho. Lo siento, pero no puedo”.