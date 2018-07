Mauricio Macri confesó qué DT quiere para la selección argentina

El presidente de Argentina, Mauricio Macri declaró en las últimas horas quién es su favorito para tomar la dirección técnica de la selección ‘albiceleste’. Esta decisión recae en “los consagrados en Europa” aunque aclaró que su ‘voto’ no tiene injerencia en lo que pueda decidir la AFA en los próximos días cuando el Comité Ejecutivo se reúna para analizar los posibles candidatos.

El mandamás argentino realizó estas declaraciones en un evento de su país donde expresó que su preocupación va desde la perspectiva de un hincha y recalcó que él no participa en esas decisiones (elección del técnico). “No tengo un candidato. Contrariamente a lo que se dice, no participo en este tipo de cosas. Me preocupo como hincha, sí, claramente. ¿Quién me gusta? Los consagrados están en Europa. Entre los jóvenes. (Jorge) Almirón… Los equipos que él dirigió marcan algo distinto”, aseveró Macri.

Luego entre risas declaró: “No sé si lo ayudo o no con esto”. Almirón actualmente es técnico del Atlético Nacional de Medellín, Colombia. En su último paso por el fútbol argentino ganó el torneo de Primera División de 2016 con el Lanús, además logró la Copa Bicentenario y la Supercopa Local. Llegó a la final de la Copa Libertadores 2017 donde cayó ante el Gremio de Brasil.

Almirón es uno de los predilectos de Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors y vicepresidente de la AFA. Este jueves 2 de agosto en la sede de la AFA de Viamonte, el Comité Ejecutivo se reunirá por primera vez para debatir la nueva estructura de las selecciones nacionales y al estratega que tomaría la posta de Jorge Sampaoli.

EL DATO:

Jorge Almirón en su país también dirigió a Defensa y Justicia, Independiente y Godoy Cruz. En México pasó por los clubes Dorados de Sinaloa, Veracruz y Tijuana.