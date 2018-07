Yoshimar Yotún enfrentará a la Juventus con el equipo de “MLS All-Stars” [VIDEO]

Yoshimar Yotún enfrentará este miércoles 1 de agosto a la poderosa Juventus, club que fichó a Cristiano Ronaldo. El equipo donde jugará el peruano del Orlando City es un combinado denominado ‘Las estrellas de la MLS’, con los jugadores más destacados de esa liga. En ese equipo nuestro compatriota tendrá como compañeros al español David Villa, y al sueco Zlatan Ibramovic.

Este duelo amistoso se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La elección del mediocampista de la selección peruana estuvo a cargo del técnico argentino, Gerardo ‘Tata’ Martino (Atlanta United). El mundialista tuvo palabras de agradecimiento para el estratega argentino y expresó su orgullo de jugar es importante partido.

“Es un orgullo pertenecer al equipo 'All Star de la MLS', no es fácil estar aquí. Fui elegido por el profesor 'Tata' Martino y eso me llena de felicidad y de seguir haciendo las cosas bien", sostuvo el peruano.

"Es un partido importante. Entraremos al campo con la mentalidad de ganar. Vamos a demostrar que la MLS está creciendo año tras año, y que está para hacerle pelea a cualquier club del Mundo", añadió en el otro momento el popular ‘Yoshi’.

El ex Sporting Cristal habló también sobre la selección peruana, la Copa América y a lo que deben aspirar en adelante los peruanos. "Tenemos que apuntar ahora a la Copa América (Brasil 2019) y acostumbrarnos a seguir yendo a los Mundiales, ello va a mejorar mucho la imagen de Perú".

EL DATO:

Yoshimar Yotún llegó al Orlando City en el 2017 proveniente del Malmö de la liga sueca.