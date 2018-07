Ibrahimović: "El estadio de Los Ángeles es muy pequeño para mí"

Zlatan Ibrahimovic, delantero de Los Ángeles Galaxy, vuelve a hacer de las suyas en la Major League Soccer. En esta oportunidad, el sueco justificó su falta de gol en el empate ante Los Ángeles FC (2-2) asegurando que no está acostumbrado a jugar frente a 20 mil almas.

Pese a que hubo cuatro goles en el clásico de Los Ángeles, pocos hablan de los autores de los tantos (Vela, Nguyen, Alessandrini y Kamara). Es que Ibrahimovic, una vez más, acapara las portadas en los diarios deportivos por sus fulminantes declaraciones. El "9" arremetió contra la hinchada local.

"Si soy honesto, este estadio es muy pequeño para mí. Estoy acostumbrado a jugar frente a 80 mil personas. Cuando 80,000 te apoyan, esperas hacerlo mejor. Pero cuando juegas ante 20,000, pero ninguno te está apoyando, siento como si estuviera en un entrenamiento", disparó Ibrahimovic.

Cabe resaltar que 'Ibra' no estuvo fino de cara a la portería y no supo aprovechar las dos ocasiones claras que tuvo durante el partido. De otro lado, Los Ángeles Galaxy no saben lo que es perder en sus últimos seis enfrentamientos.

EL DATO:

Zlatan Ibrahimović marcó 29 goles en 53 cotejos con el Manchester United.