Alba Palacios es la primera futbolista transgénero española [FOTOS Y VIDEO]

El ícono del deporte en España es Alba Palacios, referencia de superación y perseverancia según cuenta la gente cercana a ella, a sus 33 años la madrileña hace un sueño realidad porque se convierte en 'La Primera futbolista Transgénero de España'. Invitando a que todas las personas con las mismas dudas para practicar el deporte profesionalmente se animen a dar un paso adelante y afianzarse haciendo algo que les gusta.

Con mucha naturalidad fue entrevistada por el 'Diario Marca' y contó infidencias muy personales correspondientes al entorno profesional: "Siempre me gustaron las cosas de los chicos: el fútbol, los coches, las chicas, ... Pero no fue hasta 2017 (21 de marzo) cuando decidí comenzar a transformar mi cuerpo para sentirme a gusto conmigo misma", según amplía siempre fue de su interés jugar al fútbol cuando su nombre era Álvaro.

"El fútbol es un deporte muy machista y no quería ningún problema. Cuando comencé a hormonarme mi rendimiento bajó y decidí que solo volvería a jugar en un equipo femenino", destacó desde un factor más emotivo. Además, contó cómo se dio el proceso de adaptación a sus nuevas sensaciones en el cuerpo: "Llevaba seis meses de tratamiento cuando fui a ver un amistoso del Las Rozas CF. Me acerqué al entrenador (David Herrero) y le dije: 'Soy una chica trans y me gustaría entrenar con tu equipo'. Fui tan directa que en el primer momento no supo qué decir, pero esa misma noche me llamó y me dijo que contaba conmigo".

Lo más destacado de esta situación fue que el 'Consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid; Jaime de los Santos habló sobre este ícono deportivo transexual: "Cuando conocimos el caso de Alba nos coordinamos con la Comunidad -con Javier Orcaray- para que pudiera comenzar la temporada. Como ya tenía licencia Federativa con el nombre de Álvaro, y para evitar que en el acta pareciera con nombre de varón, hemos emitido una autorización con el alias de Alba y hemos comunicado su situación a todo el colectivo arbitral".

EL DATO:

Este domingo a las 11:30 a.m - HORA PERUANA se dará el debut de Alba Palacios con Las Rozas CF ante el Sur Getafe.