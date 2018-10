Juan Carlos Osorio tiene aprobación para dirigir a la Selección Colombiana

Las especulaciones sobre la llegada de Juan Carlos Osorio a la Selección de Colombia se haría realidad, pues se conoció que el actual entrenador de Paraguay ya tendría la aprobación de cuatro miembros de la federación ‘cafetera’ para contratarlo como el reemplazo de José Pékerman.

Según anunció el periodista colombiano Ricardo Mayorga, Osorio estaría asegurado en el comando técnico del ‘tricolor’, pero su intervención no se daría hasta enero del 2019, para no involucrar a su actual equipo en la negociación.

"En la Federación Colombiana de Fútbol, que tiene siete miembros, cuatro ya aseguraron el voto por Juan Carlos Osorio, lo que hace una mayoría suficiente para que el técnico sea nombrado, una vez se convoque al comité ejecutivo para la elección del cuerpo técnico", expresó el hombre de prensa de ESPN.

Como se recuerda, el exentrenador de México no quiso negar ni confirmar la posibilidad de dirigir a Colombia, a pesar de tener contrato vigente con Paraguay. “No voy a debatir sobre supuestos. La vida al hoy es que estoy en Paraguay y a gusto. Si la vida me depara algo nuevo tomaré la decisión. Y si así es, vendré y daré la cara para anunciarlo", manifestó

EL DATO

La Selección Paraguaya, dirigida por Juan Carlos Osorio no pactó partidos para la jornada de octubre, sin embargo, los convocados tuvieron una semana de entrenamientos con ánimos de unir al grupo.