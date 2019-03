[EN VIVO] Barcelona vs Betis: Cuándo y dónde ver este partido por la Liga Santander

Barcelona vs Betis EN VIVO ONLINE | El equipo comandado por Lionel Messi visita en el Benito Villamarín al cuadro bético por una nueva jornada de la Liga Santander. Este cotejo dará inicio el domingo 17 de febrero desde las 2:45 p.m. (hora peruana) y va a ser transmitido por la señal televisiva de DirecTV Sports. Más abajo encontrarás la guía de canales completa y no te puedes perder el minuto a minuto desde la web de Líbero.

Barcelona llega a este partido con la consigna de seguir en su racha triunfadora en la Liga Santander. Ante la derrota de Atlético Madrid podría dar un paso importante para el título liguero esta temporada. Ernesto Valverde no se va a guardar nada y pondrá a lo mejor que tiene para conseguir los tres puntos en su difícil visita al Benito Villamarín, estadio donde es local el Real Betis.

Betis, por su parte, necesita los tres puntos si quiere meterse a la siguiente edición de la Europa League. Aún está a tiempo incluso de colarse a los puestos de Champions League pero la tiene más difícil por la cantidad de partidos que faltan para que la temporada termine. En su última presentación logró un triunfo y fue en casa del Celta de Vigo, tres unidades que lo catapultaron a la octava posición y ubicándolos a tan solo una unidad del Sevilla.

Barcelona vs Betis EN VIVO | Guía de canales completa

SUDAMÉRICA

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

NORTEAMÉRICA

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, Fanatiz USA

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

EUROPA

Alemania: DAZN

Holanda: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar+, Movistar Partidazo