Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE: hora, día y canal por LaLiga

Este sábado (10:15 a.m / hora peruana y 4:15 p.m. /hora española) EN DIRECTO desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid vs Celta de Vigo se enfrentan EN VIVO ONLINE VER GRATIS vía ESPN por la fecha 28 de la Liga Santander. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante como los goles, las mejores jugadas, las polémicas y el resumen completo del encuentro.

El duelo ante el Celta de Vigo, será el primer partido de la segunda era de Zidane al frente del Real Madrid. Para este encuentro, ‘Zizou’ hará varios cambios con respecto a los que venían jugando con Solari como la vuelta de Marcelo al once titular y la inclusión de Isco, relegado totalmente con el técnico anterior.

Real Madrid que ha conseguido tres victorias y dos derrotas en las últimas cinco jornadas, está en la obligación de sumar tres puntos para no darle ventaja al Atlético Madrid (segundo con 56) y al Barcelona (primero con 63) siempre pensando en la clasificación para la Champions League 2019-2020.

¿Y el rival? Celta de Vigo, equipo que marcha en los últimos lugares en la tabla de posiciones con apenas 25 puntos, intentará dar la sorpresa en el propio Santiago Bernabéu. Sin embargo, saben que el Real Madrid está motivado tras la vuelta de Zidane al banquillo merengue.

19 celestes viaxan a Madrid en busca da vitoria. 💙 ALA CELTA! #RealMadridCelta #XuntosSomosCelta — RC Celta (@RCCelta) 15 de marzo de 2019

Real Madrid vs Celta de VIGO EN VIVO: alineaciones por LaLiga 2019

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Ceballos, Isco o Asensio; Bale, Benzema.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Cabral, Hoedt, Juncá; Lobotka, Okay; Boufal, Brais Méndez, Pione Sisto; Maxi Gómez.

Real Madrid vs Celta de VIGO EN VIVO: horario mundial por LaLiga 2019

09:15 horas en México

10:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:15 horas en Venezuela, Bolivia

12:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

18:15 horas en Catar y Arabia Saudita

23:15 horas en China

00:15 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

Real Madrid vs Celta de VIGO EN VIVO: guía de canales por LaLiga 2019

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Australia beIN Sports Connect, Kayo Sports, beIN SPORTS 2

Austria DAZN

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil Fox Premium

Canadá DAZN, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia ESPN Play Sur

Costa Rica Sky HD

Croacia Sportklub 1 Croatia

Dinamarca Strive Sport

República Dominicana Sky HD

Ecuador ESPN Play Sur

Egipto beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Sky HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Hong Kong Now Sports 2, Now E, Now Player

Internacional Facebook Live, Bet365

Italia DAZN

Japón WOWOW, DAZN, SportsNavi Live

Corea del Sur SPOTV ON

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos Ziggo Sport Select, Ziggo Sport Voetbal, Ziggo Sport 14

Nueva Zelanda beIN SPORTS 2 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Polonia Canal+ Sport 2 Poland, Canal+ 4K Ultra HD, nc+ GO

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Rusia Матч! Игра, Матч! Футбол 3, НТВ+ Спорт Онлайн

Serbia SportKlub 1 Serbia

España beIN LaLiga, Movistar+, beIN Sports Connect España

Suecia Strive Sport

Suiza DAZN

Siria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Turquía Digiturk Play, beIN Sports 3 Turkey, beIN CONNECT Turkey

Ucrania Megogo

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur