José Mourinho: "perder tres finales de Champions League, sería muy duro para Jürgen Klopp"

A pocos días de jugarse la gran final de la Champions League, el portugués José Mourinho, no quiso ser ajeno a la fiebre del tan esperado Liverpool vs. Tottenham. En ese marco, 'Mou' dijo estar seguro de que será un gran partido y no cree que Jurgen Klopp vuelva a perder otra definición.

En declaraciones para Sky Sports, el despedido entrenador del Manchester United, aseguró que sería muy duro si Klopp cae de nuevo en una final, en referencia a las dos finales de Europa que perdió antes el alemán, una con Borussia Dortmund en el 2013 y otra con el Liverpool el año pasado.

"Si Jürgen gana es un increíble logro para él. Si no... perder tres finales de la Liga de Campeones tiene que ser muy duro", sostuvo el portugués.

Cabe destacar que a diferencia del técnico 'red' Mourinho sí ha ganado las dos finales que disputo. 'Mou' sacó campeón de la Champions al Porto en el 2004 y al Inter de Milan en el 2010.