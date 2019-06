¡OFICIAL! Los dos jugadores que no continuarán en Liverpool tras ganar la Champions League

Liverpool hizo oficial la salida de Daniel Sturridge y Alberto Moreno a través de su cuenta oficial de Twitter. El cuadro dirigido por Jurgen Klopp agradeció el desempeño de ambos jugadores durante la campaña 2018/19 que les permitió ganar la Champions League.

"El Liverpool Football Club agradece a Daniel Sturridge y Alberto Moreno por sus destacadas contribuciones al club y les desea lo mejor para el futuro", refiere el mensaje que fue publicado en el portal oficial de la referida institución inglesa.

"Los jugadores dejarán a los 'Rojos' este verano tras vencerse sus contratos actuales. Jurgen Klopp ha dejado constancia de su gratitud por los papeles que han desempeñado desde que llegaron a Anfield", agregaron.

Recordemos que Daniel Sturridge, futbolista inglés de 29 años, aterrizó en Liverpool en enero de 2013 procedente de Chelsea. En total, el extremo completó alrededor de seis temporadas con los 'Reds': fue prestado durante el 2018 al West Bromwich.

Por su parte, Alberto Moreno fue fichado en agosto de 2014 procedente de Sevilla: jugó 141 con el elenco de Anfield anotando 3 goles en total. Perdió el puesto de lateral izquierdo ante Robertson, titular asiduo durante la campaña de Klopp.

“Estaban aquí cuando llegué como entrenador y durante ese período, tanto como cualquier otra persona, nos ayudaron a establecernos como un equipo que iría en la dirección correcta. Sin ellos no seríamos el equipo y el club que somos en este momento", indicó Klopp.

“Alberto es una persona cuya personalidad se refleja en cómo juega. Llena de vida, llena de energía, siempre positiva. Un personaje increíble que siempre está dispuesto a darse todo por el equipo", refirió por Moreno.

"Daniel se ha ganado el derecho a ser considerado un grande en Liverpool de hoy en día, creo. Él vino al club mientras intentábamos reconstruirnos y reestablecernos. Algunos de los goles que marcó para el Liverpool fueron importantes", concluyó sobre Sturridge.

