Estados Unidos vs Holanda: fecha, horarios, estadio y canales de la final del Mundial Femenino 2109

Estados Unidos vs Holanda | La gran final del Mundial Femenino Francia 2019 ya tiene definidas a sus protagonistas: 'norteamericanas' y 'tulipanes'. A continuación, conoce el día, horarios y estadio que albergará el partido por el título de la Copa del Mundo femenina.



Estados Unidos, con Alex Morgan a la cabeza, clasificó luego de que derrotó a Inglaterra por 2-1 en un electrizante partido. Los goles de Press y Morgan encaminaron al equipo norteamericano a la gran final.

Por su parte, Holanda sufrió para avanzar al partido definitorio por el título. Un gol de Groenen hizo sucumbir a las suecas para así llevarse el pase a la gran final.



De esta manera, Estados Unidos y Holanda se verán las caras este domingo 2 de julio a las 10 a.m. (hora peruana) en el Parc Olympique Lyonnais, de Lyon.

Duelo especial en final Mundial Femenino 2019

Sin duda, este Estados Unidos vs Holanda no representa un choque cualquiera. Las norteamericanas son las vigentes campeonas del mundo, por lo que intentarán revalidar el título. Sin embargo, al frente tendrán a la actual campeona de Europa.

Estados Unidos vs. Holanda| Horarios en el mundo

Para ver la gran final del Mundial Femenino 2019, tendrá que despertarse temprano este domingo 7 de julio si no se quiere perder el partido entre Estados Unidos vs Holanda.

Perú: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 10:00 a.m

Argentina: 12:00 p.m.

México: 10:00 a.m

Ecuador: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m

España: 5:00 p.m.

Bolivia: 11:00 p.m.

Venezuela: 11:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.



Estados Unidos vs Holanda | Canales en el mundo



Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Australia: Optus Sport

Brasil: SporTV 2, SporTV Play

Canadá: TSN3, RDS, TSN4, TSN5, RDS GO, TSN GO, TSN1

Chile:DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Costa Rica: TD +, Teletica En Vivo

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: Canal+ France

Honduras: Telecadena 7 y 4, Televicentro En Vivo

México: Televisa Deportes En Vivo, Univision TDN

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBC Sports Live Extra App, Fox Sports 1, NBCSN, NBCSports.com