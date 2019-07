Real Madrid vs Atlético [EN VIVO] Cómo ver gratis ICC 2019 por ESPN y DirecTV

ESPN EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid ONLINE Partido de hoy International Champions Cup 2019 vía DirecTV y LaLiga Sports TV se llevará a cabo este viernes 26 de julio (madrugada del sábado 27 para España) a partir de las 7.06 p.m. (hora peruana) y 2.06 p.m. (hora española) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, Nueva York (Estados Unidos), por amistoso de la ICC. Ver transmisión, con Eden Hazard, por INTERNET EN DIRECTO por Real Madrid TV. Sigue los canales, los horarios y las alineaciones en el minuto a minuto de Libero.pe.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que espera que sea "un buen partido" ante el Atlético de Madrid y apuntó que el equipo seguirá con el trabajo de pretemporada intentando "hacer las cosas mejor en el campo".

"Yo sé que mis jugadores están contentos de jugar un partido así y creo que mañana va a ser un buen partido", insistió el DT del Real Madrid.

Además, del Atlético de Madrid destacó que "es un buen equipo, que está bien, que pelea y nosotros vamos a intentar hacer un buen partido, es lo que queremos todos hacer, un buen partido".

Asensio y Mendy, bajas en el Real Madrid

Sin embargo, el estratega del Real Madrid, que compareció en solitario, se mostró consternado por la reciente lesión de Marco Asensio, que sufre "una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda".

"Estamos todos tocados, lo sentimos mucho por él", dijo Zidane, que se negó a abordar cómo o con quién ocupará el hueco que deja el extremo del Real Madrid.

Zidane, entrenador del Real Madrid, tampoco quiso entrar a valorar el último amistoso contra el Arsenal, en el que los merengues se impusieron en los penaltis tras remontar un 2-0, porque aunque hubo "cosas buenas", al final, el partido fue "lo menos importante con lo que le pasó a Marco Asensio".

Cabe señalar que el francés Ferland Mendy también es baja frente al Atlético de Madrid.

La nueva generación del Atlético

Por su parte, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, expresó que se está generando buen ambiente entre los jugadores del equipo y que a "pesar de la salida de muchos de los chico importantes", "ya se ve una buena comunión".

"Creo que estamos generando un buen ambiente, primero intentando rearmar un grupo en el cual obviamente la salida de muchos de los chicos importantes que estaban dentro del grupo ya no están. Viene gente nueva y ya se ve una buena comunión entre ellos", dijo Simeone en una rueda de prensa previa al derbi Real Madrid-Atlético Madrid.

Sin Diego Godín, Lucas Hernández, Gelson Martins, Antoine Griezmann y Filipe Luís, el Atlético de Madrid busca encontrar el mejor nivel con la reciente incorporación de Joao Felix, de quien aseguran que será el próximo Cristiano Ronaldo en Portugal.

'El Cholo', que indicó que los planes de los nuevos fichajes "se están cumpliendo", destacó que en su último encuentro amistoso del pasado miércoles en Estados Unidos contra Chivas de Guadalajara "empezó a aparecer el compromiso".

Una de las incógnitas para el encuentro contra Real Madrid será la inclusión de Joao Felix, que el pasado sábado sufrió un golpe en un encuentro contra el Numancia.

Simeone apuntó que este viernes, contra el Real Madrid, podría jugar desde el inicio o unos minutos.

"Según cómo se sienta" en el entrenamiento de esta tarde, agregó el entrenador del Atlético de Madrid, que indicó que por la mañana participó en los ejercicios con sus compañeros "sin ningún problema".

"Mañana, a pesar de que sea un partido amistoso es un derbi. Es el primero que se juega fuera de Europa, nos hace mucha ilusión competir mañana", dijo el rojiblanco Saúl Ñíguez en una rueda de prensa junto al entrenador Diego Simeone.

Saúl, que recordó que es un partido de pretemporada en el que el equipo tiene que "seguir mejorando" y que avisó de que los jugadores "llevamos mucha carga en las piernas" además de los viajes, subrayó que lo jugarán con "muchas ganas" y que en un derbi siempre hay "pique" y "morbo".

"El pique con el Real Madrid, el morbo siempre lo hay", afirmó Saúl antes de asegurar: "Es un partido que vamos a jugar como si fuese un partido oficial, como si fuese una final, porque cada vez que te pones la camiseta del Atlético de Madrid es para darlo todo".

A qué hora juegan Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por ESPN 2

Perú: 7.06 p.m.

México (Centro): 6.06 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.06 p.m.

México (Noroeste): 4.06 p.m.

Ecuador: 7.06 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.06 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.06 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.06 p.m.

Colombia: 7.06 p.m.

Argentina: 9.06 p.m.

España: 2.06 a.m. (sábado 27 de julio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (sábado 27 de julio)

Uruguay: 9.06 p.m.

Paraguay: 9.06 p.m.

Chile: 8.06 p.m.

Brasil: 10.06 p.m.

Bolivia: 8.06 p.m.

Venezuela: 8.06 p.m.

Canadá: 7.06 p.m.

Costa Rica: 6.06 p.m.

Guatemala: 6.06 p.m.

Honduras: 6.06 p.m.

El Salvador: 6.06 p.m.

Puerto Rico: 8.06 p.m.

República Dominicana: 8.06 p.m.

Panamá: 7.06 p.m.

Italia: 2.06 a.m. (sábado 27 de julio)

Francia: 2.06 a.m. (sábado 27 de julio)

Alemania: 2.06 a.m. (sábado 27 de julio)

Portugal: 2.06 a.m. (sábado 27 de julio)

Holanda: 2.06 a.m. (sábado 27 de julio)

Inglaterra: 1.06 a.m. (sábado 27 de julio)

Partidos de hoy en la International Champions Cup | Real Madrid vs Atlético Madrid

Partido: Real Madrid vs. Atlético Madrid

Fecha: viernes 26 de julio

Estadio: MetLife Stadium (EE.UU.)

Hora: 7.06 p.m.

Canal: DirecTV Sports, ESPN 2, ESPN + y LaLiga TV Bar HD.

Qué canal transmite Real Madrid vs Atlético Madrid por ESPN, DirecTV y La Liga Sports TV

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil y TV Record.

Canadá DAZN.

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

China: CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China, CCTV-5

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Costa Rica: ESPN Norte y ESPN Play Norte.

República Dominicana: ESPN Norte, SportsMax App, ESPN Play Norte y SportsMax 2.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: ESPN Norte y ESPN Play Norte.

Alemania: OneFootball, Sport1 y DAZN.

Guatemala: ESPN Play Norte y ESPN Norte.

Haití: SportsMax App y SportsMax 2.

Honduras: ESPN Play Norte y ESPN Norte.

Italia: SportItalia.

Jamaica: SportsMax 2 y SportsMax App

Japón: DAZN.

México: ESPN Play Norte y ESPN Norte

Panamá: ESPN Norte y ESPN Play Norte

Perú: DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax 2, DIRECTV Sports Puerto Rico y SportsMax App.

España: LaLiga Sports TV, LaLiga TV Bar HD, RMTV, #Vamos

Inglaterra: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN 2 y ESPN Deportes+.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Cómo ver ESPN EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid | Canales TV

DirecTV (Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid | Canales TV

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Dónde ver Real Madrid TV Dial RMTV EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid | Canales TV

TDT España (Álaba): Dial 49.

TDT España (Albacete): Dial 27.

TDT España (Barcelona): Dial 23.

TDT España (Madrid): Dial 22.

TDT España (Valencia): Dial 33.

TDT España (Sevilla): dial 22.

Movistar + España: Dial 68.

Meo Portugal: Dial 170.

Vodafone TV España: Dial 316.

Euskaltel (País Vasco): Dial 67.

Euslañtel (Cantabria y Navarra): Dial 86.

R (Galicia): Dial 86

Telecable (Asturias): Dial 46.

PTV Telecom: Dial 38.

Izzi telecom México: Canal 504 (SD).

SomTV (Andorra): Dial: 247.

Real Madrid TV Hoy Jugamos ICC Real Madrid vs Atlético Madrid | Programación

Mira la programación del partido de hoy Real Madrid vs Atlético Madrid que se realizará este sábado 27 de julio (2.06 a.m. - hora española) por la International Champions Cup 2019.

21.30 p.m. Cine. El último patriota

23.00 p.m. Hoy Jugamos. La cuenta atrás. R.Madrid-Arsenal (Directo)

1.00 a.m. Fútbol. International Champions Cup. R.Madrid-Atl.Madrid (Directo)

2.55 a.m. Hoy Jugamos. El análisis. R.Madrid-Atl.Madrid (Directo)

5.35 a.m. Historias con alma. San Carlos (Filipinas)

6.00 a.m. Historias con alma. México (Sierra de Tarahumara)

6.30 a.m. Hoy Jugamos

6.45 a.m. Fútbol. Torneo Miguel Malbo. RM Cadete B-Sevilla

Dónde ver ESPN 2 Norte para México y Estados Unidos | Canales TV

AT&T U-verse (Estados Unidos): Canal 606 (SD) y Canal 1606 (HD).

Verizon FiOS (Estados Unidos): Canal 74 (SD) y Canal 574 (HD).

Qué es la International Champions Cup 2019

La International Champions Cup (ICC) 2019 es un torneo amistoso internacional de fútbol profesional que se disputa desde el año 2013. Esta edición contará con un único campeonato conformado por 12 equipos de élite, los cuales jugarán 3 partidos cada uno. Los encuentros se llevarán a cabo en varias partes del mundo, en concreto Estados Unidos, Europa y Asia.

Apuestas del partido Real Madrid vs Atlético Madrid ONLINE: Así pagan las casas

Casa de apuestas: Bet365

Real Madrid: 2.05

Empate: 3.60

Atlético Madrid: 3.30

Casa de apuestas: Te Apuesto

Real Madrid: 2.05

Empate: 3.40

Atlético Madrid: 3.00

Casa de apuestas: Betsson

Real Madrid: 2.14

Empate: 3.65

Atlético Madrid: 3.10

Casa de apuestas: Inkabet

Real Madrid: 2.10

Empate: 3.60

Atlético Madrid: 3.10



Casa de apuestas: Apuesta Total

Real Madrid: 2.09

Empate: 3.37

Atlético Madrid: 2.90

Casa de apuestas: Timberazo

Real Madrid: 2.16

Empate: 3.51

Atlético Madrid: 3.01

Casa de apuestas: Bwin

Real Madrid: 2.10

Empate: 3.50

Atlético Madrid: 2.90

Qué equipo tiene más títulos en la International Champions Cup

Real Madrid: 5 (2011, 2012, 2013 y dos más en 2015).

PSG: 2 (2015 y 2016).

Chelsea: 1 (2009).

Manchester United: 1 (2014).

Inter de Milán: 1 (2017).

Borussia Dortmund: 1 (2017).

Juventus: 1 (2016).

Barcelona: 1 (2017).

Tottenham: 1 (2018).

Equipos participantes de la International Champions Cup 2019

Juventus (Italia)

AC Milán (Italia)

Inter de Milán (Italia)

Fiorentina (Italia)

Manchester United (Inglaterra)

Arsenal (Inglaterra)

Tottenham (Inglaterra)

Real Madrid (España)

Atlético de Madrid (España)

Bayern Múnich (Alemania)

Benfica (Portugal)

Chivas de Guadalajara (México)

Dónde ver LaLiga Sports TV App móvil celular Real Madrid vs Atlético Madrid

LaLiga Sports TV es la app donde ver los partidos en directo de la Liga ASOBAL de Balonmano, Liga Nacional de Fútbol Sala LNFS, Liga LEB ORO de Baloncesto o La Liga de Fútbol Femenino Iberdrola. Y además disfruta de toda la actualidad y vídeo resúmenes de LaLiga Santander y LaLiga 123 de fútbol.

No te pierdas el torneo amistoso internacional de la pretemporada de fútbol que enfrentará a equipos como Real Madrid, Bayern Múnich, Arsenal, Fiorentina, Juventus o Tottenham entre otros. Los encuentros se llevarán a cabo en varias partes del mundo.

LaLiga Fantasy MARCA

La Liga - App Oficial de Resultados de Fútbol

Head Soccer Futbol LaLiga 2019

La Quiniela en vivo

Tiny Striker LaLiga 2019

LaLiga - Juegos Educativos

AdrenalynXL™ LaLiga Santander

Alineaciones y Formaciones confirmadas previo al Real Madrid vs Atlético Madrid

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo; Toni Kroos, Luka Modric, Isco; Eden Hazard, Luka Jovic y Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Lodi; Vitolo, Marcos Llorente, Saúl, Thomas Lemar; Álvaro Morata y Diego Costa.

Entrenador: Diego Simeone.