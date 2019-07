Antoine Griezmann y sus reveladoras declaraciones sobre Atlético Madrid

Antoine Griezmann ha logrado lo que muchos jugadores en la faz de la tierra sólo podrían soñar, convertirse en jugador del Barcelona. El 'Principito' dio el golpe en el mercado tras incorporarse a las filas del cuadro 'culé' después de cinco temporadas con el Atlético de Madrid.

Sin embargo, a pesar de la satisfacción por integrarse a uno de los clubes más grandes del mundo, el atacante francés reveló algunos acontecimientos vinculados a su despedida del elenco 'colchonero', en los cuales destacó el video de despedida para los hinchas rojiblancos.

"Intenté salir lo mejor posible. Lo hice de la manera en la que me dijo el Atlético. A mí me hubiera gustado poder hacerlo a la manera de Juanfran o de Godín, pero me pidieron que fuera con un vídeo...", declaró Griezmann para el diario 'Marca'.

Así mismo, el campeón de Rusia 2018 con la selección francesa admitió que su despedida con los integrantes de su plantel y el comando técnico fue de la mejor manera, incluso tuvo un encuentro con el estratega del Atlético en la comodidad de su hogar.

"Me despedí bien de los jugadores, de los utilleros, fisios y de toda la gente, que era lo más importante. Lo que yo quería, lo hice. Fui a ver a los jugadores, a Simeone a su casa...", señaló el galo, quien se encuentra en pretemporada con el Barcelona.

Finalmente, Griezmann recalcó que hubiera preferido despedirse de la afición 'colchonera' en grande, al igual que otros referentes del conjunto, considerando el video como una de las peores formas de partir. "Lo peor fue ese vídeo, pero no pude hacer otra cosa".