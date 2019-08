Rooney sería reemplazado en DC United por estrella del Arsenal

Wayne Rooney remeció el mercado de fichajes tras confirmarse su incorporación al Derby County, no solo como jugador sino también como entrenador del conjunto que disputa la Championship. No obstante, el DC United, equipo al que defendía el ex Manchester United, tiene en mente a un jale de lujo para ocupar el espacio de 'Astroboy'.

El elenco estadounidense tiene en sus planes el fichaje de Mesut Özil, quien defiende a los 'gunners' desde la temporada 2013-2014. El campeón del mundo con la selección alemana ha ido decayendo en su rendimiento después de seis campañas con el Arsenal, por lo cual resultaría una buena opción su llegada a la MLS.

Según el Washington Post, los representantes del extremo 'teutón' se reunirían con los directivos del cuadro norteamericano en la próxima semana para llegar a un acuerdo por Ozil. Los 30 años del ex Real Madrid lo hacen una opción viable por un par de años.

No obstante, DC United deberá desembolsar una fuerte suma por la contratación del alemán, ya que actualmente el valor de Mesut está estimado en 25 millones de euros. Además, Mesut sumó en la Premier League pasada 5 tantos, manteniendo su cuota goleadora vigente.

Por otro lado, Wayne Rooney a sus 33 años sumará su cuarto equipo como jugador, anteriormente defendió al Everton y al Manchester United. Así mismo, el británico tendrá su primera aventura como técnico y buscará alcanzar el ascenso a la primera división.

Mesut Ozil lleva un balance de 43 goles con el conjunto londinense, 74 asistencias y más de 19 mil minutos disputados con los 'gunners'. En los próximos días se podría definir el futuro del alemán y sumar su primera incursión en la Major League Soccer.