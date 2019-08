Kevin Quevedo: así va su situación con Alianza Lima tras su participación en los Juegos Panamericanos 2019

La novela Kevin Quevedo y sus negociaciones con Alianza Lima sigue concitando la atención de los hinchas del club. El joven extremo fue uno de los que más destacó a nivel individual en los partidos por Lima 2019, aunque la actuación de la Selección Peruana Sub-23 empañó ello. Tras ello, Líbero te cuenta todos los detalles sobre el futuro de Quevedo tras los Juegos Panamericanos.



Alianza Lima estaba a la espera de que Quevedo pueda brillar en Lima 2019 para dar una nueva propuesta de acuerdo a su rendimiento. No obstante, la paupérrima campaña de la 'Bicolor' frenó toda intención.



Por un lado, el representante de Quevedo sigue firme a que el nuevo contrato del jugador sea por 25 mil dólares. Sin embargo, en Alianza Lima se busca que este tenga un vínculo de 3 años y con aún 11 mil dólares de contrato.



Pese a ello, en la institución de La Victoria son conscientes que Kevin Quevedo es uno de los jugador que son tentados por diferentes clubes internacionales. La idea es asegurarlo para que las arcas blanquiazules puedan beneficiarse de una probable futura salida al extranjero del joven extremo.



A raíz de eso, Alianza Lima propone realizarle un aumento de 1000 dólares anuales. No obstante, todavía no han logrado convencer a los representantes de Quevedo, por lo que no se avizoran reuniones para negociar hasta el momento hasta que el club plantee una propuesta con un sueldo medio para ambas partes.

Dato



Quevedo ha jugado en Alianza Lima desde el 2017, acumulando 88 partidos con 22 años. Ha anotado 20 goles hasta ahora.