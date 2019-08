Liverpool vs. Chelsea: Sadio Mané aprovecha un rebote y anota el 1-1 para el equipo de Klopp [VIDEO]

Liverpool logra el empate transitorio ante el Chelsea en el encuentro por la Supercopa de Europa gracias al tanto anotado por Sadio Mané. El delantero senegalés aprovechó una mala salida del portero Kepa para convertir a placer ante un arco completamente vacío.

Liverpool consigue rápido el empate en esta Supercopa de Europa como consecuencia de la actitud distinta que mostró en esta arranque de la segunda mitad. El equipo de Jurgen Klopp había terminado mal parado en el campo de juego durante los últimos minutos de la primera parte.

El gol, como casi todos los tantos marcados por Liverpool, fue resultado de una gran jugada colectiva. Una larga posesión del balón del equipo de Klopp terminó con la pelota abierta hacia la banda derecha.

Robertson mandó el centro para la cabeza de Roberto Firmino. El brasileño no ganó por arriba, pero logró bajarle la pelota a su compañero Mané. El delantero fue bloqueado en primera instancia por el portero Kepa, no obstante, el balón quedó a merced nuevamente del africano que esta vez no desaprovechó y marcó el empate para el Liverpool.