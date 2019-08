Alexis Sánchez: Gary Neville 'explota' y tilda al chileno de ser un "desastre"

Alexis Sánchez no atraviesa un gran momento en Manchester United y en Italia aseguran que en los próximos días puede estar fichando por Inter de Milán, club que se ha propuesto a juntarlo con Lukaku y Lautaro Martínez.

Eso sí, mientras se define su futuro Alexis Sánchez no deja de recibir críticas por su pésima actualidad y Gary Neville, exjugador del Manchester United, no dudó en destruirlo.

"Sánchez ha sido un desastre absoluto. No tengo ni idea de que ha pasado. No se que pudo cambiar en Manchester United. Necesita salir este año", indicó Neville.

El exfutbolista también se refirió al penal errado por Paul Pogba ante Wolverhampton, en la segunda fecha de la Premier League.

"¿Por qué hay un debate sobre quien tira un penalti? Rashford marcó la semana pasada, que tire el penalti. Pero no hay un líder en el campo. Daniel James estaba, Martial... Pero no son capaces de tomar una decisión entre ellos. Esto no es así. Esto es un penalti en el Manchester United. No es una tómbola. No es una pachanga...", agregó.

Eso sí, Neville dejó en claro que Pogba es el mejor de la Premier League.

"Sueña estúpido pero tiene potencial para convertirse en el mejor de la Liga. Es el que más personalidad tiene. La temporada del Manchester United depende mucho de lo bien que juegue él. Es el jugador a seguir para mí", sentenció.